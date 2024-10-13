Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Почти 90% жителей Израиля поддержали объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и введённый в его отношении запрет на въезд в страну, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

AP/TASS

Объявление о статусе персоны нон грата для Гутерриша и о запрете на въезд в Израиль было сделано 2 октября. Кац 13 октября отметил, что это решение было вызвано «неспособностью» генсека ООН осудить ракетную атаку Ирана на Израиль, а также его «антисемитским и антиизраильским поведением».

«Опрос показал, что 87% израильской общественности поддерживает это решение. Гутерриш может продолжать искать поддержку у государств — членов ООН, но решение не изменится», — заявил глава МИД Израиля.

Как передавало ИА Регнум, генсек ООН, комментируя очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что осуждает эскалацию, и призвал стороны прекратить огонь. Он не упоминал ни Израиль, ни Иран.

Вечером 1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе него было выпущено порядка 400 ракет. Атака была названа ответом на убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного командира иранского Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке и осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения. Сейчас ситуация в регионе развивается по наиболее тревожному сценарию, подчеркнул Песков.