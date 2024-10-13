Москва, 13 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В ответ на призыв финского учёного повреждать автомобили российских дипломатов заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил бить финских дипломатов «прямо в морду». Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Антон Денисов/РИА Новости

«Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак в соцсети X опубликовал фото автомобиля посольства РФ и заявил, что это машина «сторонника военных преступлений». Он призвал заливать краской автомобили российских дипломатов и использовать строительную технику для их поломки.

В ответ на это посольство РФ в Хельсинки заявило, что властям Финляндии стоит задуматься о последствиях разрастания русофобии в стране. Дипломаты подчеркнули, что провокация Салониус-Пастернака не относится к рядовым случаям, так как институт, в котором он работает, является ведущим исследовательским центром страны в вопросах международных отношений. Его курируют парламент и МИД Финляндии.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Москва учтёт рост антироссийских настроений в республике, подчеркнул он.