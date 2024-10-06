Хельсинки, 6 октября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал наносить повреждения автомобилям дипломатов из России. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Global Look Press/Pius Koller/imageBROKER.com

В посте он опубликовал кадры с одной из машин посольства с призывом портить её.

«Я снова публикую это видео и ещё раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», — написал 4 октября Салониус-Пастернак.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября посольство России в Финляндии выразило надежду, что политическая элита этой страны озаботится мыслью о том, к каким последствиям может привести дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране. Призывы Салониус-Пастернака переходят все границы и не являются рядовым случаем, добавили в диппредставительстве.

Тремя днями ранее сотрудники полиции Хельсинки начали проверку безопасности в здании посольства России в Финляндии по просьбе представителей дипмиссии. Причина инспекции озвучена не была.

В апреле неизвестные две ночи подряд забрасывали коктейли Молотова в здание российского посольства в Латвии. Никто не пострадал, но была повреждена стена здания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент проявлением русофобской политики, которую официально проводят власти этой страны. Москва потребовала от литовских правоохранителей надлежащего обеспечения безопасности посольства в дальнейшем.