Хельсинки, 6 октября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Властям Финляндии стоит задуматься о последствиях разрастания русофобии в стране. Об этом 6 октября заявило посольство РФ в Хельсинки, комментируя призыв повреждать служебные автомобили российских дипломатов.

Mauri Ratilainen/EPA/ТАСС посольство России в Финляндии

Дипмиссия отреагировала на соответствующее заявление одного из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака. Дипломаты отметили, что работники этого вуза и раньше провоцировали разжигание русофобии, но этот призыв к вандализму переходит все границы.

«Каких ещё призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины И. Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Всё это уже было в истории, и это — её черные страницы», — говорится в заявлении на сайте посольства.

Дипломаты подчеркнули, что провокация Салониус-Пастернака не относится к рядовым случаям, так как институт, в котором он работает, является ведущим исследовательским центром страны в вопросах международных отношений. Его курируют парламент и МИД Финляндии.

«Рассчитываем, что политическая элита Финляндии задумается, к каким последствиям может привести дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране», — предупредила дипмиссия.

Как передавало ИА Регнум, ранее Салониус-Пастернак в соцсети X (бывш. Twitter) опубликовал фото автомобиля посольства РФ и заявил, что это машина «сторонника военных преступлений». Он призвал заливать краской автомобили российских дипломатов и использовать строительную технику для их поломки.

3 октября полиция Хельсинки сообщила, что пришла с проверкой безопасности в посольство РФ по просьбе дипломатов. Ведомство не уточнило причину, отметив, что имеет право входить на территорию дипмиссий для обеспечения общественного порядка и расследования преступлений.

Финляндию приняли в НАТО 4 апреля 2023 года. 18 декабря власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в результате чего Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с этой республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе придётся размещать российские войска.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Москва учтёт рост антироссийских настроений в республике, подчеркнул он.