Эр-Рияд, 13 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В Эр-Рияде определился новый абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе. Им стал россиянин Артур Бетербиев. Поединок с российским боксёром Дмитрием Биволом состоялся вечером 12 октября на стадионе Kingdom Arena.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксёр Артур Бетербиев

Бой продолжился все 12 раундов. В начале поединка оба боксёра осторожно обменивались ударами и отслеживали реакцию друг друга. В седьмом раунде соперники по очереди успешно атаковали друг друга, в восьмом и девятом раундах более активным был Бивол. В последнем раунде бойцы обменялись несколькими активными сериями ударов.

Поединок завершился решением судей со счётом 114–114, 115–113, 116–112. Бетербиев, который до этого не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, стал первым в истории России обладателем пояса суперчемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). На счету россиянина 21 победа, прошлые поединки он завершал досрочно. Боксёр является обладателем шести поясов ― WBA, WBC, WBO, IBF, IBO, The Ring.

Для Бивола проигрыш стал первым. На счету 33-летнего россиянина 23 победы, из них 13 нокаутом, и одно поражение.

Оба боксёра заработали по $10 млн в качестве гонорара.

Как сообщало ИА Регнум, бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня, но его пришлось перенести из-за травмы, которую получил Артур.

Бивол в ночь с 1 на 2 июня в ходе поединка в Эр‑Рияде отправил в нокаут ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе до 79,4 кг.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поединок Бетербиева и Бивола продемонстрировал школу российского бокса — главного победителя этого боя.

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал комментаторов Первого канала после поединка между боксёрами. Он назвал их комментарии безобразием, позором и беспределом. По мнению футболиста, победителем следовало объявить Бивола. Такого же мнения придерживается известный российский экс-боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю. Он также «присудил» победу Биволу.