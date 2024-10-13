Москва, 13 октября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал комментаторов Первого канала после поединка между боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Бетербиеву.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев

«Господа, я, конечно, диванный эксперт, я ни на что не претендую, но такое безобразие, позор, что на Первом канале такой комментатор, как вот с Валуевым… Валуев, конечно, не впечатлил, но вот этот второй персонаж, так болеть за Бетербиева — это просто беспредел», — заявил Дзюба в одном из двух роликов, опубликованных в соцсетях.

По мнению футболиста, победителем следовало объявить Бивола, а комментаторы не должны были «в одну калитку комментировать, переживать и болеть за одного». Когда на ринге встречаются два россиянина, сопровождение должно быть нейтральным, добавил Дзюба.

Как сообщало ИА Регнум, бой в Эр-Рияде стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. После победы боксёр стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring.