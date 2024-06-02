Москва, 2 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Россиянин Дмитрий Бивол отправил в нокаут ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе до 79,4 кг.

В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол

Поединок состоялся в ночь с 1 на 2 июня в Эр‑Рияде. Бивол техническим нокаутом в шестом раунде победил Зинада, подтвердив статус одного из лучших боксёров мира. В активе россиянина 23 победы, из которых 12 нокаутов. Бивол ещё не допустил ни одного поражения.

Изначально Бивол должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против соотечественника Артура Бетербиева. Однако последний получил травму колена. Тогда россиянину подобрали нового соперника в лице Малика Зинада. Ливийский боксёр, завоевавший пару региональных титулов, имел аналогичную с россиянином статистику — 22:0.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бой между Бетербиевым и Биволом перенесли на конец 2024 года. Саудовский министр пожелал получившему травму россиянину скорейшего выздоровления. В активе ни разу не побеждённого 39-летнего Бетербиева 20 побед и все нокаутом.

Украинский боксёр Александр Усик 19 мая одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Поединок прошёл в Эр-Рияде и продлился все 12 трёхминутных раундов.