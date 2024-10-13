Эр-Рияд, 13 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Победу в поединке Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе следовало присудить Биволу. Такое мнение, комментируя решение судей, высказал известный российский экс-боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев во время боя за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву — 114–114, 115–113, 116–112. Цзю заявил, что у него получились другие цифры.

«Я отдал бой Биволу: 116–112», — процитировал «Спорт-Экспресс» бывшего боксёра.

По его словам, это был обоюдоострый, довольно равный бой.

Как сообщало ИА Регнум, бой проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением со счётом 114:114, 115:113, 116:112 победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере. Бетербиев ни разу не проигрывал. Он является обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring. Биволу теперь принадлежат 23 победы, в том числе 13 нокаутом, и одно — первое — поражение.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поединок Бетербиева и Бивола продемонстрировал школу российского бокса — главного победителя этого боя.

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал комментаторов Первого канала после поединка между боксёрами. Он назвал их комментарии безобразием, позором и беспределом. По мнению футболиста, победителем следовало объявить Бивола, а комментаторы не должны были «в одну калитку комментировать, переживать и болеть за одного». Когда на ринге встречаются два россиянина, сопровождение должно быть нейтральным, добавил Дзюба.