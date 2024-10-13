Москва, 13 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли до 80 бойцов и три танка, пытаясь совершить контратаки на территории Курской области, а также прорваться через границу. Об этом сообщило 13 октября Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В минувшие сутки противник пытался контратаковать российских военных в Суджанском районе в окрестностях хуторов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский. Кроме того, подразделения ВСУ попытались прорваться через российскую границу в направлении посёлка Новый Путь в Глушковском районе, уточнили в ведомстве.

«В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — говорится в ежедневной сводке.

Подразделения воинской группировки «Север», продолжая наступательные действия под Курском, нанесли поражение ВСУ в окрестностях Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плёхово. За сутки украинские войска потеряли более 300 бойцов и десять единиц бронетехники, восемь бойцов сдались в плен.

В числе уничтоженной техники — семь танков, в том числе два немецких танка Leopard. Кроме того, ВСУ лишились британской самоходной артиллерийской установки AS-90, двух миномётов и 11 автомобилей.

Общие потери ВСУ с начала боевых действий на курском направлении превысили 22,6 тыс. бойцов. Противник потерял 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортёров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей и 186 артиллерийских орудий.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.