Москва, 13 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Бывшему начальнику генштаба Польши Раймунду Анджейчаку своими угрозами в адрес России не стоит «будить зверя». Об этом 13 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Ранее Анджейчак пригрозил в случае гипотетического нападения России на страны Прибалтики, например на Литву, нанести ракетный удар по Санкт-Петербургу.

Медведев также напомнил отставному генералу о том, что Варшава была частью Российской империи.

«Анджейчак грозит России нападением «непосредственно на Санкт-Петербург». Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» ― написал замглавы Совбеза в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Анджейчак заявил, что Варшава незамедлительно подвергнет атаке Санкт-Петербург, а также стратегические объекты РФ, если российские войска «перейдут границу Литвы». По его словам, для потенциального нанесения ударов по России Польша закупает 800 ракет дальностью до 900 км.

Военный аналитик Алексей Леонков, комментируя эти высказывания, заявил ИА Регнум, что любые громкие угрозы против ядерной державы выглядят смехотворными. При этом эксперт уверен, что руководство Литвы, Латвии, Эстонии и Польши от провокаций на словах перейдёт к действиям: попытается заблокировать Финский залив или устроить блокаду Калининградской области.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для Запада, ни для Европы. Так, президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений.