Москва, 13 октября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог и экономист Сергей Караганов считает, что ядерная доктрина России была безрассудная и её нужно менять на деле.

Евгений Биятов/РИА Новости

По мнению Караганова, Россия слишком долго ждала, используя безрассудную, беспечную ядерную доктрину.

«Нужно менять её на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооружённым силам должны быть причиной для применения ядерного оружия», — заявил эксперт «РИА Новости».

Политолог отметил, что сейчас идёт движение «в этом правильном направлении», правда, с огромным опозданием. Караганов сожалеет, что Россия вошла в специальную военную операцию, не включив самый важный свой ресурс — ядерный.

«Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу. Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом — на большую войну», — признал он.

Эксперт добавил, что это касается не только конфликта с Западом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в её ядерной доктрине США и страны альянса готовы к ограниченной ядерной войне в Европе. Такое заявление сделал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Попытка НАТО запугать Россию демонстрацией своей «ядерной мощи» не даст результата, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.