В Госдуме раскритиковали попытку НАТО запугать Россию ядерным оружием
Слуцкий: попытка НАТО запугать РФ демонстрацией «ядерной мощи» ничего не даст
Москва, 12 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Попытка НАТО запугать Россию демонстрацией своей «ядерной мощи» не даст результата, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
«Попытка НАТО запугать «демонстрацией» своей «ядерной мощи» не приведёт к результату. Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — написал он в посте.
Слуцкий таким образом прокомментировал учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия, которые через несколько дней планирует провести Североатлантический альянс. Он также привёл слова нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что эти учения станут демонстрацией готовности альянса ответить на угрозы Кремля.
Как передавало ИА Регнум, ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что учения НАТО, связанные с применением ядерного оружия, направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе.
По его словам, в ходе учений будут использоваться тактические ядерные авиабомбы США, которые доставят самолёты ВВС стран — участниц Североатлантического альянса. Условным противником в учениях будет Россия.