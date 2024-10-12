Москва, 12 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Попытка НАТО запугать Россию демонстрацией своей «ядерной мощи» не даст результата, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

Michal Fludra/Global Look Press

«Попытка НАТО запугать «демонстрацией» своей «ядерной мощи» не приведёт к результату. Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — написал он в посте.

Слуцкий таким образом прокомментировал учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия, которые через несколько дней планирует провести Североатлантический альянс. Он также привёл слова нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что эти учения станут демонстрацией готовности альянса ответить на угрозы Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что учения НАТО, связанные с применением ядерного оружия, направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе.

По его словам, в ходе учений будут использоваться тактические ядерные авиабомбы США, которые доставят самолёты ВВС стран — участниц Североатлантического альянса. Условным противником в учениях будет Россия.