Москва, 13 октября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» 12 октября вылетел из московского аэропорта Домодедово и через час вернулся, сделав пять кругов в воздухе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии»

Причиной возвращения борта стала индикация неисправности одной из систем. В целях безопасности экипаж принял решение вернуться в Домодедово. Посадка прошла без происшествий.

Как сообщало ИА Регнум, капитан-пилот Turkish Airlines Дистрикхин Пехливан скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул. Лётчик потерял сознание спустя несколько часов после взлёта. Первое медицинское вмешательство не дало никаких результатов. Тогда экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке. Мужчина скончался до приземления. Пехливану было 59 лет.

Возгорание пассажирского лайнера произошло во время посадки в аэропорту Лас-Вегаса в американском штате Невада.

Международный аэропорт Внуково 27 сентября был закрыт почти на 40 минут из-за шины, лопнувшей у Як-40, на борту которого находились 26 человек. Самолёт остановился в пределах взлётно-посадочной полосы.