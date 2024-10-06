Лас-Вегас, США, 6 октября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Возгорание пассажирского лайнера произошло во время посадки в аэропорту Лас-Вегаса в американском штате Невада. Об этом 5 октября сообщил телеканал CBS News.

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Уточняется, что авиалайнер Airbus A320neo, принадлежащий авиакомпании Frontier, прибыл из Сан-Диего (штат Калифорния) в Лас-Вегас. Самолёт охватило огнем, когда авиалайнер, совершив посадку, катился по взлётно-посадочной полосе. Из-под шасси самолёта вырывались клубы дыма и языки пламени.

Отмечается, что на самолёте в момент возгорания объявили чрезвычайное положение. К лайнеру после остановки немедленно подъехали как минимум пять машин спасательных служб.

«Рейс 1326 Frontier совершил жёсткую посадку. Пожарная служба округа Кларк отреагировала немедленно, и все пассажиры и члены экипажа были благополучно доставлены в охраняемую зону. О пострадавших не сообщалось», ― прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Гарри Рида в Лас-Вегасе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорт в японской префектуре Миядзаки полностью закрыли из-за взрыва в районе рулёжной дорожки. В результате взрыва на рулёжной дорожке образовалась воронка площадью около семи квадратных метров. Из здания аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал.

Международный аэропорт Внуково 27 сентября был закрыт почти на 40 минут из-за шины, лопнувшей у Як-40, на борту которого находились 26 человек. Самолёт остановился в пределах взлётно-посадочной полосы.