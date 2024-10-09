Капитан-пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл — Стамбул
Нью-Йорк, США, 9 октября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Капитан-пилот Turkish Airlines Дистрикхин Пехливан скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, пишет газета The New York Times со ссылкой на авиакомпанию и Федеральное управление гражданской авиации США.
По данным авиакомпании, Илчехин Пехливан потерял сознание спустя несколько часов после взлёта. Первое медицинское вмешательство не дало никаких результатов. Тогда экипаж самолёта принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке. Мужчина скончался до приземления. Сообщается, что Пехливану было 59 лет.
Представитель авиакомпании сообщил, что накануне пилот прошёл периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре. Никаких проблем со здоровьем у мужчины не выявили.
Как передавало ИА Регнум, следовавший из США в Чили самолёт авиакомпании Latam, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов. Несмотря на оказанную помощь, он умер.
Ранее самолёт, следовавший из Новокузнецка (Кемеровская область) в Санкт-Петербург, экстренно приземлился на запасной аэропорт в Омске. Причиной стало плохое самочувствие командира воздушного судна. Посадка прошла благополучно, пострадавших не было. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался.