Нью-Йорк, США, 9 октября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Капитан-пилот Turkish Airlines Дистрикхин Пехливан скончался во время выполнения рейса Сиэтл — Стамбул, пишет газета The New York Times со ссылкой на авиакомпанию и Федеральное управление гражданской авиации США.

Bodo Marks/Global Look Press

По данным авиакомпании, Илчехин Пехливан потерял сознание спустя несколько часов после взлёта. Первое медицинское вмешательство не дало никаких результатов. Тогда экипаж самолёта принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке. Мужчина скончался до приземления. Сообщается, что Пехливану было 59 лет.

Представитель авиакомпании сообщил, что накануне пилот прошёл периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре. Никаких проблем со здоровьем у мужчины не выявили.

Как передавало ИА Регнум, следовавший из США в Чили самолёт авиакомпании Latam, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов. Несмотря на оказанную помощь, он умер.

Ранее самолёт, следовавший из Новокузнецка (Кемеровская область) в Санкт-Петербург, экстренно приземлился на запасной аэропорт в Омске. Причиной стало плохое самочувствие командира воздушного судна. Посадка прошла благополучно, пострадавших не было. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался.