Будапешт, 13 октября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Экс-глава правительства Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань заявил, что спикер парламента Ласло Кевер оштрафовал его на 38 тыс. долларов за оскорбление премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом он сообщил в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

В начале октября во время парламентских дебатов произошёл инцидент. Дюрчань обвинил Орбана в том, что тот, по его мнению, «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны», и назвал его предателем.

Между оппозиционером и Кевером возник спор, после чего спикер парламента лишил депутата слова и велел ему занять своё место.

«В соответствии с документом, который Кевер предоставил, мне придётся заплатить штраф в размере 14 миллионов форинтов (примерно 38 тысяч долларов). Именно на столько меня оштрафовали», — заявил Дюрчань в видеообращении.

Бывший премьер-министр сообщил, что намерен обжаловать штраф в Европейском суде по правам человека.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Орбан заявил, что пришёл в состояние культурного шока после дискуссий в Европарламенте, сопровождавшихся обвинениями в адрес его страны. Премьер, по его словам, был вынужден дать отпор, чтобы Венгрию не сочли слабой. После дискуссий он опубликовал в соцсетях фрагменты своих ответов и написал, что во всех раундах одержал верх над председателем Европарламента фон дер Ляйен и главой Европейской народной партии Манфредом Вебером.

Ранее фон дер Ляйен выразила возмущение тем, что власти Венгрии «приглашают» россиян в ЕС без проведения дополнительных проверок безопасности при выдаче виз. В ходе дебатов с Орбаном в Европарламенте она заявила, что безопасности Евросоюза якобы угрожает не проблема нелегальных мигрантов, о которой говорил венгерский премьер, а подобные «приглашения» россиян.

Пресс-конференцию с участием Виктора Орбана в Европарламенте пытался сорвать один из оппозиционеров.