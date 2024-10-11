Будапешт, 11 октября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пришёл в состояние культурного шока после дискуссий в Европарламенте, сопровождавшихся обвинениями в адрес его страны. Об этом он рассказал 11 октября в интервью радио Kossuth.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Орбан 9 октября представил евродепутатам в Страсбурге программу председательства Венгрии в ЕС, в которой указал на экономические проблемы сообщества. Члены Европарламента резко раскритиковали венгерского премьера, в частности, председатель ЕП Урсула фон дер Ляйен и глава Европейской народной партии Манфред Вебер обвинили его в недостаточной поддержке киевского режима и отходе от демократии.

По словам премьера, происходящее удивило не только его, но и, вероятно, венгерских зрителей, которые считали европейцев интеллигентными людьми. Европейская культура для венгров — это выражение качества, однако «всё было ниже лягушачьей задницы», добавил он.

«Я был в состоянии культурного шока. Политики спорили со мной, игнорируя факты, проявляя ненависть и не заботясь о людях Европы — только ненависть, только нападение», — сказал Орбан.

Политик отметил, что его надежды на «довольно качественную дискуссию» о мерах, необходимых для восстановления конкурентоспособности европейской экономики, не оправдались — у слушателей было «кровожадное настроение».

Орбан, по его словам, был вынужден дать отпор, чтобы Венгрию не сочли слабой. После дискуссий он опубликовал в соцсетях фрагменты своих ответов и написал, что во всех раундах одержал верх над фон дер Ляйен и Вебером.

Как сообщало ИА Регнум, ранее фон дер Ляйен выразила возмущение тем, что власти Венгрии «приглашают» россиян в ЕС без проведения дополнительных проверок безопасности при выдаче виз. В ходе дебатов с Орбаном в Европарламенте она заявила, что безопасности Евросоюза якобы угрожает не проблема нелегальных мигрантов, о которой говорил венгерский премьер, а подобные «приглашения» россиян.