Брюссель, 9 октября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Пресс-конференцию с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте пытался сорвать один из оппозиционеров. Инцидент запечатлела телекомпания HirTV.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«За сколько вы предали страну, господин премьер-министр?» — выкрикнул вбежавший в конференц-зал мужчина.

Охрана за несколько секунд скрутила дебошира и вывела его из зала. Орбан в это время приостановил своё полуторачасовое выступление.

По данным журналистов, ворвавшийся на пресс-конференцию мужчина представлял ведущую оппозиционную партию Венгрии «Демократическая коалиция». Также он является депутатом местного совета муниципалитета города Эрда.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля несколько активисток пытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Как только он начал речь, женщины встали со своих мест и стали выкрикивать: «Освободить заложников». Охрана ООН быстро среагировала и вывела нарушительниц из зала. Им не удалось прервать Лаврова, дипломат продолжил выступление.

После инцидента официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказала сомнения в безопасности штаб-квартиры ООН. По её мнению, выходка израильских активистов оказалась не просто глупой, а имела противоположный эффект — кричащих приняли за сторонников Палестины. При этом, отметила Захарова, израильтяне в ООН «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган».