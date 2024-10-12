Грозный, 12 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Пять человек пострадали при взрыве цистерны с газом на АЗС в Грозном, сообщили в минздраве республики.

Таисия Боршигова/ТАСС

«На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырёх погибших (двоих взрослых и двоих детях). В числе пострадавших пять человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы. Им оказали помощь на месте.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС сообщила, что на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

Произошёл пожар, спасатели начали ликвидацию возгорания. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц транспорта. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС. Ведомство подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.