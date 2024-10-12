Вашингтон, 12 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. За месяц до предстоящих выборов президента США кандидат Камала Харрис находится в превосходном состоянии здоровья, говорится в опубликованном ей отчёте со ссылкой на врача Джошуа Симмонса.

CNP/AdMedia/Global Look Press Камала Харрис

«59-летняя Харрис придерживается очень здорового питания и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений. За последние три года Харрис проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей справиться с симптомами сезонной аллергии, благодаря чему ей больше не требуется принимать лекарства, за исключением редких случаев ринита», — отметил врач.

Публикация своих медицинских данных является своеобразной традицией перед выборами. При этом 78-летний кандидат Дональд Трамп отчёт о состоянии своего здоровья пока не предоставил.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Дональд Трамп заявил, что предстоящие выборы президента США могут оказаться последними, если на них одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. По словам политика-республиканца, Соединённые Штаты могут не выдержать ещё четыре года власти демократов. Аналогичного мнения придерживается американский предприниматель Илон Маск. 29 сентября он заявил, что победа Харрис на выборах может стать концом демократии в США.