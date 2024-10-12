СК по Чечне решает вопрос о возбуждении уголовного дела после взрыва на АЗС
Грозный, 12 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. По факту взрыва на автозаправочной станции в Грозном возбудят уголовное дело. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике.
«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как передавало ИА Регнум, цистерна с газом взорвалась 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни. Начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание.
Позже стало известно, что в результате происшествия погибли четыре человека ― двое детей и двое взрослых.
Также отмечается, что проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.