Грозный, 12 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. По факту взрыва на автозаправочной станции в Грозном возбудят уголовное дело. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике.

Таисия Боршигова/ТАСС

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Как передавало ИА Регнум, цистерна с газом взорвалась 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни. Начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли четыре человека ― двое детей и двое взрослых.

Также отмечается, что проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.