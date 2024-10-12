Грозный, 12 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли в результате взрыва АЗС в Грозном, сообщил 12 октября Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

Кадр из видео

Издание опубликовало кадры взрыва.

По данным Telegram-канала, проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется, отмечалось в сообщении.

Местные жители, в свою очередь, сообщили в социальных сетях, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар. Погибли 13 человек, ещё 11 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Владельца АЗС Марата Джанхуватова отправили под стражу на два месяца.