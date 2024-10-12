Курск, 12 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Вторую за день украинскую ракету перехватили над территорией Курской области российские военные, сообщил 12 октября в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«Ещё одна украинская ракета сбита сегодня днём в Курской области», — написал Смирнов, не приводя других подробностей.

Ранее власти объявляли воздушную тревогу, предупреждение действовало несколько минут. После предыдущей тревоги Смирнов сообщил о перехвате украинской ракеты средствами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 октября в Курской области объявлялась угроза атаки беспилотников. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников за пределами зоны боевых действий. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 дронов, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12 и над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата.