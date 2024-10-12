Екатеринбург, 12 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге школьники массово пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Инцидент произошёл в средней школе № 79. «По предварительной информации, жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура организовала проверку. Также проверочные мероприятия проводят сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора. Они устанавливают причину произошедшего.

Работники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Сегежа Республики Карелии 4 сентября произошло массовое отравление шаурмой. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую еду в одной и той же точке общепита. За помощью к медикам обратились 115 человек, в том числе 48 детей. При помощи лабораторных исследований у пострадавших диагностировали сальмонеллез.

В точке, где продавали шаурму, выявили многочисленные грубые нарушения, работу заведения приостановили. 11 сентября на карантин закрыли три школы.

14 сентября в Москве выявили пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте. У пострадавших возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Поставщика еды задержали.