Москва, 16 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Поставщика еды задержали в рамках уголовного дела о массовом отравлении в социально-реабилитационном центре имени Михайлова в Москве. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по городу.

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«Следователями столичного СК задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение», — отмечалось в Telegram-канале ведомства.

Следствие намерено настаивать на заключении фигуранта под стражу. На месте раздачи продуктов питания провели обыски, был назначен ряд экспертиз.

В СК уточнили, что количество пострадавших, обратившихся к врачам, выросло до 31. Всего по уголовному делу потерпевшими признали 50 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в Москве выявили пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте. У пострадавших возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На следующий день департамент труда и социальной защиты населения столицы сообщил, что госпитализированные ветераны находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильно. Часть отравившихся осталась в социальном центре. Их питание организовано индивидуально в номерах, а в самом учреждении дежурят медицинские сотрудники.