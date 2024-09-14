Москва, 14 сентября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В Москве выявлено пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК в Telegram-канале.

Кирилл Брага / «РИА Новости»

Дело ведёт Мещанский межрайонный следственный отдел. Установлено, что 14 сентября 20 человек были доставлены в больницы Москвы с признаками пищевого отравления.

Отмечается, что у ветеранов возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе.

У доставленных в больницы диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Есть предположение, что накануне ветераны ели рыбу в столовой центра.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве Мещанский районный суд отправил под домашний арест директора одного из китайских ресторанов столицы Екатерину Шаповалову по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

13 сентября в китайском ресторане в Москве отравилась группа туристов из Китая. Они были госпитализированы. Посетителям стало плохо после карпа на пару с рисом.

В Москве 17 человек отравились, употребив шаурму из торговых точек на Дмитровском шоссе. В трёх заведениях прошли следственные действия. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим, — сальмонеллёз.

Ранее в Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей. У пациентов обнаружили признаки острого гастроэнтерита.