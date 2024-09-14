Десятки ветеранов отравились в Москве
В Москве 20 человек отравились в социальном центре для ветеранов
Москва, 14 сентября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В Москве выявлено пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК в Telegram-канале.
Дело ведёт Мещанский межрайонный следственный отдел. Установлено, что 14 сентября 20 человек были доставлены в больницы Москвы с признаками пищевого отравления.
Отмечается, что у ветеранов возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе.
У доставленных в больницы диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Есть предположение, что накануне ветераны ели рыбу в столовой центра.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве Мещанский районный суд отправил под домашний арест директора одного из китайских ресторанов столицы Екатерину Шаповалову по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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