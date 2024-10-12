Киев, 12 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) активизировали проведение мобилизационных рейдов по городам страны, сообщает телеканал ТСН.

Nazar Furyk/Global Look Press

Телеканал со ссылкой на местные паблики опубликовал фото и видео, на которых запечатлены кадры силовой мобилизации. Так, в Ужгороде сотрудники ТЦК попытались силой усадить мужчину в машину, после чего повалили его на землю.

По данным телеканала, 11 октября военкомы провели рейды по ночным клубам во Львове, а также по ресторанам Киева и Харькова. В этот же день в Сети распространилась информация о массовой облаве зрителей, которые пришли на концерт украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.

После чего поклонники группы отказались посещать следующие выступления коллектива, публикуя в интернете объявления о продаже билетов. При этом отмечается, что цены на билеты были в несколько раз ниже номинала.

Как передавало ИА Регнум, ТЦК в Оболонском районе Киева вновь прислал повестку умершему спортивному журналисту. Мужнина скончался в 2023 году. В апреле появилась информация о том, что по адресу, где проживал Франков, приходила повестка. Представители Оболонского ТЦК тогда признали факт рассылок умершим людям.

22 мая появилась информация о том, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам ТЦК. Участники протестов заявили, что военкоматы забрали всех мужчин, из-за чего в стране некому работать.

18 мая на Украине вступил в силу закон, устанавливающий новые правила мобилизации и предполагающий в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.