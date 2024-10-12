Киев, 12 октября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Украинцы, которые купили билеты на концерт группы «Океан Эльзы», массово перепродают их после облавы военкомов на зрителей концерта в Киеве, сообщает украинское агентство УНИАН.

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«Продам два билета с 50%-ной скидкой. 1200 гривен. Завтра в 18:00», — опубликовало агентство одно из многочисленные объявлений в своём Telegram-канале.

Вечером 11 октября сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) пришли на концерт группы «Океан Эльзы» и устроили облаву на мужчин.

Во время рейда военкомы требовали у находящихся на концерте мужчин предъявить документы. При этом некоторых из них сотрудники ТЦК силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении. В этот момент другие люди кричали «Позор!» в ответ на действия военкомов.

Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук позже сообщил, что в рейде участвовали порядка сотни военкомов и полицейских. Также, по его словам, облавы проходили в ряде ресторанов и ночных клубов украинской столицы.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Киеве, Львове и Ужгороде прошли силовые мобилизационные рейды. В Ужгороде сотрудники ТЦК попытались силой усадить мужчину в машину, после чего повалили его на землю. Также рейды были проведены по клубам во Львове, а также по ресторанам Киева и Харькова.

С 9 октября, по указу главы киевского режима Владимира Зеленского, на Украине приостановили бронь от мобилизации. Зеленский выразил недовольство тем, что от мобилизации оказались забронированы 1,5 млн украинцев.