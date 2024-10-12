Мариуполь, ДНР, 12 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Мариуполе в ходе рейда задержали нелегальных мигрантов, сообщили 12 октября в Росгвардии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, на стройплощадках города провели сотрудники ФСБ России и полиции при силовой поддержке росгвардейцев.

По результатам разбирательства 18 из 32 задержанных иностранных граждан привлекли к административной ответственности.

«В отношении 10 [человек] суд принял решение о выдворении за пределы страны», ― уточнили «РИА Новости» в силовом ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности нарушителей миграционного законодательства оштрафовали почти на 60 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября после рейдов Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры в Москве к ответственности привлекли более 350 нелегальных мигрантов. Всего пресекли почти 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства.

Полиция Подмосковья 7 октября провела рейд на территории складского помещения в деревне Гривно под Подольском, в ходе которого выявили 250 мигрантов, 69 из них пребывали в стране незаконно. На каждого нарушителя наложили штраф в размере 5 тыс. рублей, и вскоре их всех депортируют из России.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось в России более чем в два раза.