Бейрут, 12 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» атаковало город Тверия и штаб войск Израиля в Цфате. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

«Шиитские бойцы выпустили также ракеты по городу Тверия в Нижней Галилее, который находится в 35 километрах от границы с Ливаном, и базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах», — сказано в сообщении телеканала.

Отмечается, что под атаку движения попали армейские казармы в Зарите, а также военный штаб в Цфате. По утверждению «Хезболла», удар также был нанесён по предприятию по производству взрывчатки.

Как передавало ИА Регнум, ранее израильские военные засекли запуск 30 ракет с территории Ливана по Израилю. Отмечалось, что часть выпущенных ракет удалось перехватить. По данным ЦАХАЛ, были зафиксированы «падения снарядов» в районе Верхней Галилеи. Информации о пострадавших не поступало.

9 октября армия Израиля зафиксировала залп из 90 ракет с территории Ливана по северным районам Израиля. Некоторые из них, по заявлению Тель-Авива, удалось перехватить.

Вечером следующего дня Израиль нанёс авиаудар по центральному району ливанской столицы. По словам очевидцев, два удара пришлись по зданиям в Рас ан-Набаа. После этого в центре Бейрута поднялся густой столб дыма.