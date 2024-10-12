Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Израильские военные засекли запуск 30 ракет с территории Ливана по Израилю. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Zuma/ТАСС

Отмечается, что часть выпущенных ракет удалось перехватить. По данным ЦАХАЛ, были зафиксированы «падения снарядов» в районе Верхней Галилеи.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября армия Израиля зафиксировала залп из 90 ракет с территории Ливана по северным районам Израиля. Некоторые из них, по заявлению Тель-Авива, удалось перехватить.

Вечером следующего дня Израиль нанёс авиаудар по центральному району ливанской столицы. По словам очевидцев, два удара пришлись по зданиям в Рас ан-Набаа. После этого в центре Бейрута поднялся густой столб дыма.

7 октября израильские военные атаковали южный пригород Бейрута. В Тель-Авиве заявили, что, по сведениям ЦАХАЛ, там находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.

ЦАХАЛ также заявила, что ВВС Израиля за час ударили по 120 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Уточнялось, что в операции принимали участие 100 израильских самолётов.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой» начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры и рации. Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. 20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.