Москва, 12 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Сотрудники следственных органов провели обыски дома у заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, ранее арестованного по делу о мошенничестве. Об этом 12 октября сообщили в правоохранительных органах.

Belkin Alexey/Global Look Press

Уточняется, что следственные действия по месту жительства подозреваемого провели с санкции суда.

«С санкции суда, удовлетворившего ходатайство органов предварительного расследования, дома у Попелюха проведены обыски», ― сообщил в беседе с ТАСС представитель правоохранительных органов.

В ходе обысков изъяли предметы, представляющие интерес для следствия. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, Лефортовский суд Москвы 9 октября отправил Попелюха под стражу в рамках уголовного дела. Ходатайство об аресте подало следствие. Замглавы агентства подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации аквапарка в Новосибирске.

В рамках этого уголовного дела суд арестовал президента и генерального директора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. Ранее его задержали в Москве.