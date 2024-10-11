Москва, 11 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Президент и генеральный директор «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран арестован по решению Лефортовского суда Москвы в рамках дела о мошенничестве, сообщили 11 октября в правоохранительных органах.

РИА Новости/ Александр Кряжев Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран

«Лефортовский суд избрал Тарану меру пресечения в виде содержания под стражей. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве», — сказал представитель правоохранительных органов ТАСС.

По информации агентства, Тарана ранее задержали в столице в связи с делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Накануне его также отправил под стражу Лефортовский суд.

Как сообщало ИА Регнум, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Правоохранители провели обыски у него дома и на рабочем месте, изъяли электронные носители и документы. По версии следствия, замглавы АСВ участвовал в махинациях с имуществом аквапарка в Новосибирске, который после банкротства находился под конкурсным управлением агентства.

В августе Генпрокуратура РФ подавала четвёртый по счёту иск об изъятии имущества у «РАТМ Холдинга», располагающего активами по всей России, в том числе в оборонной промышленности. В числе продукции его предприятий — прицельные системы и тепловизоры для танков.

Правоохранители задерживали Тарана в 2010 году по обвинению в даче взятки. По версии следствия, он предлагал 1 млн рублей сотрудникам МВД за прекращение проверки одной из структур холдинга. Дело закрыли через шесть месяцев за отсутствием состава преступления.