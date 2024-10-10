Москва, 10 октября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы отправил под стражу замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха по уголовному делу. Это следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

«Попелюх А. А. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено 9 октября», — говорится на сайте суда.

Ходатайство об аресте подало следствие. При этом какие-либо подробности уголовное дела не уточняются.

По информации РБК, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Правоохранители провели обыски дома и на рабочем месте фигуранта, изъяв электронные носители и документы, уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Прокуратура Москвы сообщила, что суд приговорил троих создателей финансовой пирамиды к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет за хищение почти 214 млн рублей у 154 вкладчиков. Уточнялось, что мошенники развернули масштабную рекламную кампанию, обещая вкладчикам выплаты до 22% в месяц. На деле финансирование поступало за счёт средств новых членов пирамиды.