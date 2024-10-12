Вашингтон, 12 октября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предостеречь власти Ирана от заговоров против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, а также экс-чиновников. Об этом написали американские издания The Washington Post (WP) и Politico.

Alex Brandon/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

По сведениям источников, в Вашингтоне признают актом агрессии любые попытки покушения.

«Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности высшего приоритета, и мы решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы. Если Иран нападёт на кого-то из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США, или тех, кто служил раньше, Иран столкнётся с серьёзными последствиями», — прокомментировал представитель Совета нацбезопасности Шон Сэветт.

В Politico уточнили, что угрозы связаны с убийством США иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. По истечении четырёх лет под защитой до сих пор находятся много чиновников администрации Трампа. Некоторые из них опасаются действий Ирана, поскольку им не предоставили защиты.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб генерал Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.

Американская разведка получила данные, согласно которым Иран планировал покушение на Трампа. Также открылась информация, что второй целью Ирана в этом плане было устранение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.