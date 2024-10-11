Магас, 12 октября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Трое погибших в результате нападения на автомобиль в Ингушетии приходились друг другу родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Установлено, что 11 октября около 21:40 мск в Назрани возле пересечения федеральной трассы «Кавказ» и автодороги Назрань — Магас неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль.

Трое мужчин получили смертельные ранения.

«Погибшие оказались родственниками, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — пояснили в полиции.

Оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль, из которого расстреляли машину на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии.

В машине было четыре человека, трое из них от полученных ранений скончались.

Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль. У всех погибших фамилия Аушевы.

В Магасе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).