Магас, 11 октября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. В Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехал полицейский с родственниками. Трое человек погибли, сообщили «Известия».

Антон Новодережкин/ ТАСС

Погибший сотрудник патрульной службы в момент происшествия находился не при исполнении. В машине, откуда раздались выстрелы, было несколько мужчин.

Неизвестные открыли огонь по машине на въезде в Магас. От полученных ранений мужчины скончались в больнице. У всех погибших фамилия — Аушевы. Один из них, Ильяс, сотрудник ППС. В районе объявлен план «Перехват».

По неофициальной информации, в машине также находились сотрудники Центра по противодействию экстремизму, в том числе замруководителя Центра «Э» республиканского МВД по Ингушетии. Он не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании с командирами и начальниками силового блока Чечни глава республики Рамзан Кадыров заявил, что депутаты Государственной думы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Сулейман Керимов планировали заказать его убийство из-за обычной «бизнес-ситуации».

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту инцидента с пневматическим пистолетом в школе, в результате которого пострадала одна несовершеннолетняя. Оружие выстрелило внутри сумки.