Курск, 11 октября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. В городе Рыльске Курской области ополченцы в ходе патрулирования задержали подозреваемого в хищении оружия. Об этом 11 октября заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По словам главы области, бойцы из отряда «Барс — Курск», находящиеся на мобильном патрулировании совместно с сотрудниками Рыльского отдела МВД, продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. В ходе операции отличились командир отделения с позывным Внучёк и стрелок с позывным Добрый, отметил Смирнов в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что гордится бойцами, это был первый опыт работы ополченцев после создания подразделений в России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Алексей Смирнов анонсировал создание добровольческого отряда «Барс — Курск», основной функцией которого станет обеспечение безопасности в восьми отселённых из-за атаки ВСУ районах области, а также и на других территориях региона. Смирнов отмечал, что все желающие могут заключить контракт на полгода с гарантированным сохранением места работы.

Президент России Владимир Путин 26 августа утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, он поручил обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны в указанных регионах.