Курск, 29 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Власти Курской области создадут добровольческий отряд «Барс — Курск», который должен стать важным звеном в поддержании правопорядка на территории региона, сообщил 29 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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Основной функцией отряда станет обеспечение безопасности в восьми отселённых из-за атаки ВСУ районах области, но также и на других территориях региона, написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

«Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО (контртеррористической операции. — Прим. ред.), что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры», — отметил Смирнов.

В числе задач отряда будет и «участие в жизнеобеспечении отселённых районов», написал Смирнов. Он отметил, что желающие могут заключить контракт на полгода с гарантированным сохранением нынешнего места работы.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны ранее сообщало, что боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что рост числа желающих заключить контракт на службу в рядах российской армии является свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Противник на данном направлении потерял до 7450 человек, сообщило Минобороны 29 августа.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

26 августа президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, он поручил обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны в указанных регионах.