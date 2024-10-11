Курск, 11 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Ленинский суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша, который, по данным ФСБ, пересёк российскую границу, чтобы снять репортаж о вторжении Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

U. S. Army Staff Sgt

Объединённая пресс-служба судов Курской области сообщила, что журналисту заочно предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Он также объявлен в межгосударственный и международный розыск.

По информации суда, гражданин США, журналист Ник Пэйтон Уолш, следуя с территории Украины вместе с неустановленными лицами, въехал на территорию РФ 6 августа 2024 года. Его целью была съемка репортажа о вторжении ВСУ в Суджанский район Курской области с применением танков, артиллерии и другой бронированной техники. После пересечения границы Уолш проследовал в город Суджу, отметили в пресс-службе.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Ника Пэйтона Уолша на территории РФ или с момента экстрадиции», — говорится в пресс-релизе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Ленинский районный суд Курска отправил под стражу семь военных ВСУ по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. По данным следствия, они в августе 2024 года в составе вооруженных формирований ВСУ пересекли границу России и впоследствии участвовали в боевых действиях в Курской области.

13 сентября СК России возбудил уголовное дело в отношении генерала ВСУ Дмитрия Красильникова, которого подозревают в причастности к совершению преступлений на территории Курской области. По версии следствия, военные 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВСУ под руководством генерала атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Курской области с помощью ракет и беспилотников.