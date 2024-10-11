Нью-Йорк, США, 11 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. На данный момент власти Израиля не приняли решение по поводу формата ответа на массированный ракетный удар со стороны Ирана, который был совершён 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

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«Заседание кабинета безопасности страны завершилось без принятия какого-либо решения о том, какого характера должен быть ответ Тегерану», — сказано в публикации.

При этом в материале не уточняется, с чем именно связана задержка ответного удара со стороны Израиля. По словам источника, причиной могут быть разногласия в израильском правительстве.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант9 октября заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным и неожиданным. Галант при этом признал, что иранская атака была агрессивной, но неточной.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет.

Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. Также сообщалось, что в результате ракетного обстрела пострадали два человека.