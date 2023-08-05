Москва, 5 августа, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ подала уже четвёртый иск об изъятии имущества у РАТМ-холдинга, который в том числе производит прицельные системы и тепловизоры для танков. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на решение Арбитражного суда Ярославской области от 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Иск был подан надзорным ведомство в начале августа к компаниям «СибМир» и «ИсНов» с требованием передать имущество в пользу государства в связи с переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц.

Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах на время процесса, в частности, на арест имущества и акций компаний, запрет на изменение данных в ЕГРЮЛ, самоликвидацию, выплату дивидендов.

Суд назначен на 29 августа.

Третьим лицом в иске значится Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ), где производят оптико-механические и оптико-электронные приборы дневного и ночного видения для бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата».

«ИсНов» и «СибМир» владеют 48,19% РОМЗ, ещё 16,47% принадлежит главе РАТМ-холдинга Эдуарду Тарану.

В конце 2022 года РОМЗ начал поставку тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП для танков. Предприятие с 1 июля находится под санкциями Украины.

Отмечается, что за последние три недели ведомство подало подобные иски ещё к четырем компаниям: в Москве, Пермском крае и Волгоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство промышленности и торговли России подало многомиллионный иск к ООО «Научно-производственное предприятие «Сибэлектротерм» из Новосибирска.

Иск к производителю электропечей был подан 16 февраля 2022 года. Сумма претензий составила 15 771 668 рублей.

Предприятие-ответчик зарегистрировано в едином госреестре юрлиц в сентябре 2016 года. В 2021 году у него сменился и директор, и владелец. Руководит активом с сентября 2021 года Виктор Кузнецов, а владеет с апреля — ООО «Инвест плюс» (собственники — АО «РАТМ-Холдинг» и Эдуард Таран).

Ранее Минпромторг подал иск на 317 млн рублей к институту «Росатома» — АО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит».