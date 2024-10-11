Нью-Йорк, США, 11 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время саммита Россия — НАТО в 2008 году в Бухаресте во время разговора с американским коллегой Джорджем Бушем-младшим якобы сказал, что Украина не является настоящей страной. Об этом утверждает экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в статье для американской газеты The New York Times.

ITAR-TASS

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство. Что такое Украина? Часть её территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами», — приводит «слова» Путина американский экс-посол.

Вместе с этим, напомнил Тейлор, занимавшая тогда пост государственного секретаря США Кондолиза Райс добилась включение в итогом коммюнике заявления, что Украина вступит в Североатлантический альянс, однако без уточнения каких-либо сроков и условий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Он добавил, что абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же.

При этом президент обратил внимание, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю. Он отметил, что после Великой Отечественной войны часть националистских и нацистских элементов убежали в США, Канаду, а после развала Советского Союза люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине.

Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что изначально украинцами называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. Он подчеркнул, что тогда не велась речь о каком-то особом этносе.

3 марта 2022 года Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. При этом он уточнил, что многие жители Украины в настоящее время оболванены нацистской пропагандой Киева.

12 апреля 2022 года президент России отметил, что русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. Глава государства также назвал происходящее на Украине трагедией.