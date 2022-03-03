Москва, 3 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Русские и украинцы являются одним народом, несмотря на то, что многие на Украине «оболванены нацистской пропагандой», заявил 3 марта президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

"Я никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугана, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев и других приспешников нацистов», — сказала президент.

Путин добавил, что он гордится быть «частью этого мира, частью могучего, сильного, многонационального народа России».