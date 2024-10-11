Москва, 11 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. ВС России освободили населённый пункт Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 октября в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии, а также отразили 22 контратаки штурмовых украинских подразделений.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября в Минобороны доложили, что российские военные освободили посёлок Золотая Нива в ДНР.Золотая Нива, расположенная к востоку от Угледара, перешла под контроль подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ, улучшивших тактическое положение, уточнили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение противнику у Доброволья, Великая Новосёлки, Новополя и Зелёного Поля в ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков.

До этого ВС России освободили в ДНР посёлок городского типа Гродовка.