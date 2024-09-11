Москва, 11 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Кремль не следил за дебатами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис напрямую, однако обратил внимание на упоминание ими президента России Владимира Путина и самой РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

AP/TASS Дональд Трамп

«Утром видели новостные сообщения с заявлениями, обратили внимание, что оба кандидата упоминали Путина и Россию. Позиция понятна — США в целом, от какой бы партии кандидат ни был, сохраняют недружественное отношение к нашей стране» — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Трамп и Харрис использовали имя российского лидера как инструмент внутриполитической борьбы в США. По его словам, оценки выступления и содержания заявлений двух кандидатов на пост президента — задача избирателей в США, у России есть свои заботы, проблемы и достижения, заключил Песков

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября. В ходе них кандидат от Демократической партии Харрис заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с российским президентом. Также она сказала, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над бывшим президентом США, а американское военное командование его презирает.

Трамп же заявил, что в случае победы на выборах завершит украинский конфликт и проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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