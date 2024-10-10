Дублин, 10 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области становится всё более отчаянным, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Положение Украины в Курске становится всё более отчаянным. По мере сокращения их позиций растут потери», — написал он в посте.

Также Боуз прикрепил кадры уничтоженной колонны бронетехники ВСУ, назвав это «кладбищем НАТО».

Как передавало ИА Регнум, 8 октября Чей Боуз заявил, что немецкие танки Leopard не повлияли на результат боевых действий в зоне СВО, а их репутация была существенно подорвана. Журналист также прикрепил видео, на котором очередной немецкий танк горит после поражения российскими войсками.

9 октября Боуз рассказал, что жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер с надписью о том, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.