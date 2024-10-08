Феодосия, Крым, 8 октября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Свыше 1 тыс. человек временно отселены из районов Феодосии, расположенных поблизости от горящей нефтебазы. Об этом сообщил 8 октября в Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — написал Ткаченко.

Людей разместили в гостиницах и пансионатах, с этим помогли предприниматели. Пожар на нефтебазе продолжают тушить, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Феодосии, где загорелся нефтяной терминал, ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ в зону ЧС ограничен для людей и транспорта.

Ткаченко сообщал, что разлива топлива на месте пожара нет, экологическая угроза отсутствует.