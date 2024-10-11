Ашхабад, 11 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в столице Туркменистана Ашхабаде.

РИА Новотси/Сергей Бобылев

Российский лидер подчеркнул, что сейчас в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты. По его словам, этот естественный процесс носит необратимый характер.

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учёта мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на своё мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер коротко пообщался со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым. Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Ашхабаде приземлился борт №1, на котором в Туркменистан прибыл российский лидер. В ходе рабочего визита в страну у Путина запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств.

Совершить рабочий визит в Ашхабад Путина пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В Туркменистане российский лидер, в частности, проведёт встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет первая встреча двух президентов. По его словам, в повестке переговоров прежде всего стоят двусторонние российско-иранские отношения. Он также сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после встречи с президентом Ирана.