Москва, 10 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует какие-либо контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после предстоящей встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил 10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, Путин встретится с Пезешкианом в ходе рабочего визита в Туркменистан. Лидеры обсудят, в частности, резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

Российский лидер вылетит в Ашхабад вечером 10 октября, а на следующий день примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». В Туркменистане он будет находиться по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант 9 октября пообещал, что ЦАХАЛ даст на ракетную атаку Ирана смертоносный и неожиданный ответ. 1 октября армия Ирана нанесла ракетный удар по Израилю, назвав его ответом на убийство лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Корпусом стражей Исламской революции было выпущено около 400 ракет.